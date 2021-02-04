أخبار عاجلة

مطار القاهرة: ضبط راكبة أخفت 67 موبايل في ملابسها -
السيسي يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي -
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا -
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة -
هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة -
أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
لقمان سليم: تشييع جثمان الناشط اللبناني اشتهر بمواقفه المناوئة لحزب الله -
ضبط 3071 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد -
"مهرجان الابل".. نجاح التنظيم والتحكيم.. ولي العهد يقود مسيرة عالمية -
جزيرة "شُريرة" .. عندما تغيّر التنمية المستدامة قواعد اللعبة السياحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

Print
بهدف تطبيق أنظمة الاحترازات الوقائية للحد من تفشي عدوى كورونا

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات. وقد حررت مخالفات بحق مخالفين للأنظمة والتي تهدف إلى الحد من تفشي . وستكون الجولات الميدانية مستمرة على كامل المحافظة.

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

جدة شرطة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية