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خلال 24 ساعة.. "عمل الرياض" يحرر 79 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرارات التوطين

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نفذ المكتب 400 زيارة تفتيشية .. وأنذر 19 وافدًا مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة

خلال 24 ساعة..

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء اليوم مجموعة من الحملات التفتيشية المشتركة على مختلف الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيقها.

وتفصيلاً، نفذ المكتب ما يقارب من 400 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 79 مخالفة وإنذارًا منها ضبط 19 وافدًا مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة وتم اتخاذ اللازم حيالهم بإحالتهم لإدارة الوافدين كما تم خلال الحملات إغلاق 6 محال بعضها من دون رخص البلدية والبعض الآخر يعمل بها وافدون في أنشطة خاضعة للتوطين بنسبة 100 % .

يُذكر أن جميع أعمال التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على نظام التفتيش المؤسسي «تمام»، الذي يضم عدة خدمات منها: إنشاء الحملات والزيارات التفتيشية، وإنشاء الحملات الجغرافية، وجدولة وإسناد المهام للمفتشين، وإتاحة الإمكانية للمؤسسات والمنشآت للاطلاع على المخالفات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية. كما يتيح لها طلب الاعتراض على المخالفة أو التسوية.

خلال 24 ساعة..

خلال 24 ساعة..

خلال 24 ساعة..

خلال 24 ساعة..

خلال 24 ساعة..

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض مخالفي نظام الإقامة والعمل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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