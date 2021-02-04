"ماشي بمسكن".. حملة لطلاب كلية الإعلام للتوعية بأضرار المسكنات ومخاطرها

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية إعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة وإعلان حملة اجتماعية تحت عنوان "ماشي بمسكن" وتحت شعار " بالمسكن المرض هيتمكن" تهدف إلى التوعية بأضرار المسكنات ومخاطرها مثل قرح المعدة والفشل الكلوي ونزيف الكبد وعرض حلول بديلة ليها مثل التدليك الصيني والوخز بالإبر.

وقام طلاب الكلية بإجراء دراسة على ١.٣٥٧ فردًا من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين ومختلف المستويات التعليمية ومنهم ١٨٠ فرد أمي.

وأوضحت نتائج الدراسة أن50 % من الجمهور لا يدركوا أضرار المسكنات و40% من الجمهور يعانون من آثارها الجانبية

كما تؤثر إعلانات المسكنات التلفزيونية على سلوك الجمهور بشكل كبير في تناول تلك المسكنات دون استشارة طبيب.

ومن الوسائل المستخدمة في الوصول لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي، تم إطلاق صفحة رسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتواصل مع الجمهور ونشر معلومات عن الحملة بهدف التواصل مع أصحاب مراكز الحلول البديلة لدعم الحملة وإيمانًا بأهميتها.

وتم إجراء الحملة، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف أ.د داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان والدكتورة فاتن رشاد والدكتور أحمد رحمة بقسم الإعلام.