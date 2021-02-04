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صور.. سحب مياه الأمطار من شوارع السويس

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صور.. سحب مياه الأمطار من شوارع السويس صور.. سحب مياه الأمطار من شوارع السويس

مصراوي Masrawy

10:44 م الخميس 04 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

واصل عمال الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع المدينة التي أغرقتها الأمطار اليوم الخميس.

كان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وجه القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

وتابع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة فرق العمل المشكلة لأعمال كسح مياه الأمطار ببعض الشوارع والمناطق على مستوى الأحياء.

كما كلف المحافظ إدارة الأزمات والكوارث بالدفع بسيارات الكسح بالشوارع والمحافظة بالتنسيق مع ورؤساء الأحياء والشركة القابضة ومشاركة عدد من شركات البترول باستمرار أعمال شفط المياه من الشوارع ومتابعة غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ورفع درجة الاستعداد القصوى استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة.

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