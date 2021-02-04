فتح مينائي الزيتيات وبورتوفيق في السويس بعد استقرار الطقس

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السويس _ حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناءئ بورتوفيق والزيتيات أمام الحركة الملاحية، بعد تحسن الطقس واستقرار سرعة الرياح وانخفاض مستوى الأمواج.

وقال مصدر ملاحي إن غرفة مديري الميناءين اعطيا إشارة بعودة العمل على الأرصفة واستقبال العامات في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، إذ انخفضت سرعة الرياح وتراوحت بين 14 الى 18 عقده، كما انحصر ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف.

وتابع المصدر في تصريحات صحية، إنه جرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ويتابع مديري الموانئ مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت هيئة الموانئ أعلنت في الخامسة مساء اليوم غلق الميناءين وتوقف الأنشطة البحرية والملاحية بسبب زيادة سرعة الرياح والتي بلغت 40 عقده، مع ارتفاع الأمواج التي سجلت 6 أمتار.