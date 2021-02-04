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هكذا دعم علاء مبارك النادي الأهلي في مواجهة الدحيل القطري

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وغرد مبارك عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل بدء المباراة المقامة في قطر: "ان شاء الله الفوز للنادى الأهلى، كلنا أهلاوية اليوم فريق كبير".

​وحتى لحطة كتابة هذه السطور، فقد سدد النادي الأهلي المصري أول أهدافه في شباك الدحيل القطري، عن طريق اللاعب حسين الشحات.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وفي حال فوز الأهلي المصري على الدحيل القطري، اليوم الخميس، سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وتقام منافسات  للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير/ شباط الجاري.

وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، فقد كان مران فريق الأهلي المصري قويا فنيا وبدنيا، إذ استمر 120 دقيقة كاملة، شهدت حصول اللاعبين على جرعات بدنية وفنية متنوعة.

وتابعت: "يأتي ذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري، حيث يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري".

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري، حيث يشارك الفريق في هذه البطولة للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وكان أبرز إنجازات الفريق الأحمر الفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.

وأعلن الأهلي غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

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