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‏‏‏بايدن: الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا

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‏‏‏بايدن: الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا ‏‏‏بايدن: الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا

مصراوي Masrawy

10:29 م الخميس 04 فبراير 2021

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا.

وأكد بايدن، في كلمته حول السياسة الخارجية، أن بلاده ستواصل دعم ضد ما يهدد أمنها، من القوات المدعومة من إيران.

دعا إلى إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وأوضح أن "اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق ويجب إطلاق سراحه".

‏وأضاف أن "التحالفات الأمريكية تعني التعاون مع الشركاء ويتعين علينا التعاطي بشكل دبلوماسي مع الخصوم".

‏وحول انقلاب ميانمار، أكد ‎بايدن، أن الجيش في بورما يتعين عليه أن يترك السلطة ويطلق سراح الموقوفين.

‏وتابع أنه "على الجيش في ميانمار إطلاق سراح قادة البلاد وتسليم السلطة".

وأكد بايدن، تجميد سحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

وأوضح أنه سيستضيف قمة للمناخ.

‏وقال بايدن "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة أمريكا"

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