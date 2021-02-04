‏‏بايدن يدعو لإطلاق سراح نافالني.. ويطالب الجيش في ميانمار بترك السلطة

مصراوي Masrawy
10:16 م الخميس 04 فبراير 2021
وكالات:
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني.
وأوضح في كلمته حول السياسة الخارجية، أن "اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق ويجب إطلاق سراحه".
وأضاف أن "التحالفات الأمريكية تعني التعاون مع الشركاء ويتعين علينا التعاطي بشكل دبلوماسي مع الخصوم".
وحول انقلاب ميانمار، أكد بايدن، أن الجيش في بورما يتعين عليه أن يترك السلطة ويطلق سراح الموقوفين.
وتابع أنه "على الجيش في ميانمار إطلاق سراح قادة البلاد وتسليم السلطة".
وأكد بايدن، تجميد سحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.
وأوضح أنه سيستضيف قمة للمناخ.
وقال بايدن "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة أمريكا"