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إحباط ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

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إحباط ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية إحباط ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

09:54 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية بقيمة 7 ملايين جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تمكنت من ضبط 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية –2 هاتف محمول - ميزان بحوزة عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية؛ وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وبمواجهتهما ةعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,900,000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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