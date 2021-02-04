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لافروف وبلينكن يناقشان قضية نافالني واتفاقية الصواريخ الأمريكية الروسية

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لافروف وبلينكن يناقشان قضية نافالني واتفاقية الصواريخ الأمريكية الروسية لافروف وبلينكن يناقشان قضية نافالني واتفاقية الصواريخ الأمريكية الروسية

مصراوي Masrawy

09:55 م الخميس 04 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ):.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي توني بلينكن رحبا بتمديد معاهدة "نيو ستارت" وناقشا جائحة والتنسيق بشأن اللقاحات.

وأثار بلينكن قضية زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، وأصر لافروف على ضرورة احترام النظام القانوني الروسي.

وناقش لافروف وبلينكن الوضع الدولي للنزاعات في سورية وليبيا وأوكرانيا.

وأوضح لافروف أن مستعدة للعمل على حل الصعوبات التي تواجه البعثات الدبلوماسية الأمريكية والروسية في كل من البلدين.

وهنأ لافروف بلينكن على منصبه الجديد.

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