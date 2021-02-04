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" أحمد ونهى".. قرار جديد للنيابة بشأن 3 متهمين في واقعة منافية للآداب بالبحيرة

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"فيديو أحمد ونهى".. قرار جديد للنيابة بشأن 3 متهمين في واقعة منافية للآداب بالبحيرة " أحمد ونهى".. قرار جديد للنيابة بشأن 3 متهمين في واقعة منافية للآداب بالبحيرة

مصراوي Masrawy

10:09 م الخميس 04 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز حوش بالبحيرة، اليوم الخميس حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا في" أحمد ونهى" 4 أيام على ذمة التحقيقات في تهمة نشر مقاطع منافية للآداب على موقع "يوتيوب" مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.

كانت وحدة مباحث مركز حوش عيسى حددت هوية القائمين على القناة، وتبين أنهم " نادر .ال.ع" 26 عامًا، "ونهى .أ. أ" 30 عامًا ربة منزل، و"أحمد. ص" 23 عامًا وجميعهم مقيمون بحوش عيسى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي استياءً بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" عبر قناة، على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي مباحث الإنترنت بإغلاق القناة، وملاحقة القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.

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