أخبار عاجلة

"مهرجان الابل".. نجاح التنظيم والتحكيم.. ولي العهد يقود مسيرة عالمية -
جزيرة "شُريرة" .. عندما تغيّر التنمية المستدامة قواعد اللعبة السياحية -
متحدث التجارة: استمرار فتح الأسواق والمحال مرهون بالتزامنا جميعًا -
"الفيصل" يزور مقر الأولمبية القطرية.. واتحاد القدم -
مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 -
بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول -
كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟ -
دراسة تميط اللثام عن أعراض جديدة لـ"كورونا" -
فيصل بن فرحان: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالحوار -
العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

Print
بهدف تطبيق أنظمة الاحترازات الوقائية للحد من تفشي عدوى كورونا

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

تفقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، عددًا من الطرق التابعة للوزارة في المنطقة الشرقية؛ للاطلاع على سير أعمال الصيانة والسلامة الجارية, وذلك ضمن الجولات الدورية التفقدية الميدانية على الطرق التابعة للوزارة في مناطق المملكة كافة.

شملت الجولة الاطلاع على مشروعات الصيانة الوقائية الحالية على طريق أبو حدرية, حيث شدد على أهمية مضاعفة الجهود لإصلاح الطريق ورفع مستوى السلامة والجودة عليه، ومناقشة أهم السبل الكفيلة بتسريع نسب إنجازه، كما اطلع على أعمال تطوير تقاطع صفوى المطار ضمن مبادرات السلامة الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وتحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

جدة شرطة مكة المكرمة الجديد محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية