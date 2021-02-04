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قرار إيقاف حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية يدخل حيز التنفيذ

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قرار إيقاف حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية يدخل حيز التنفيذ قرار إيقاف حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية يدخل حيز التنفيذ
لمدة شهر قابلة للتمديد

قرار إيقاف حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار إغلاق السينما وإيقاف كل حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية، حيز التنفيذ، مساء اليوم الخميس، علاوة على تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

وتفصيلاً، قال البيان الإلحاقي: "ستتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إغلاق المنشأة المخالفة لتوجه الاحترازات؛ وذلك لمدة (24) ساعة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى؛ يكون الإغلاق لمدة (48) ساعة، ولمدة (أسبوع) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة (أسبوعين) للمرة الثالثة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة (شهر)، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات".

وكان مسؤول في وزارة الداخلية كشف اليوم عن أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة المستجد (كوفيد-19)، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليًا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍّ ثانية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍّ ثانية في المملكة؛ مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، سيتم تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية منها:

- إيقاف كل المناسبات والحفلات، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات، وما في حكمها؛ وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تُستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا.

- إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وطلبات المطاعم الداخلية، وما في حكمها، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية؛ وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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