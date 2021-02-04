القيادة المركزية الأمريكية تنشر صوراً جديدة لتدريبات بحرية مع القوات السعودية والبريطانية

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في إطار التمرين المختلط "المدافع البحري 21" الذي اختتم الأسبوع الماضي

نشر حساب القيادة المركزية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مجموعة من الصور للتدريبات المشتركة مع القوات البحرية الملكية السعودية، والبريطانية "المدافع البحري 21"، التي اختتمت الأسبوع الماضي في الخليج، معلقاً على أهميتها في توسيع مستوى التعاون.

وعلق حساب القيادة المركزية الأمريكية باللغة العربية على الصور قائلاً: "اختتم الأسبوع الماضي في الخليج التدريب المشترك (المدافع البحري 21) بين قوات البحرية الملكية السعودية، وقوات البحرية الأميركية، والمملكة المتحدة. وجاء هذا التدريب تتويجاً لتدريبات الأمن البحري لدول متعددة، ولتوسيع مستوى التعاون، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني العسكري".

يُذكر أن التمرين البحري المختلط «المدافع البحري21» شارك فيه الكثير من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر، ويأتي ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.