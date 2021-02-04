صور.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية الزراعة في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، اليوم الخميس، الجدول المقترح لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020/2021 لجميع الفرق الدراسية.

وقال الدكتور ياسر عبد الحميد دياب عميد الكلية، إن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 23 فبراير وتنتهى الأربعاء 17 مارس، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف دياب أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء دخول وخروج الطلاب من الكلية، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان