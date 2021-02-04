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صور.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية الزراعة في أسوان

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صور.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية الزراعة في أسوان صور.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية الزراعة في أسوان

مصراوي Masrawy

09:31 م الخميس 04 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، اليوم الخميس، الجدول المقترح لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020/2021 لجميع الفرق الدراسية.

وقال الدكتور ياسر عبد الحميد دياب عميد الكلية، إن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 23 فبراير وتنتهى الأربعاء 17 مارس، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

وأضاف دياب أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء دخول وخروج الطلاب من الكلية، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان

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