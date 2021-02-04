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القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته نصفين بنجع حمادى

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القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته نصفين بنجع حمادى القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته نصفين بنجع حمادى

مصراوي Masrawy

09:53 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته إلى نصفين بسبب خلافات على زراعة قطعة أرض بالمشاركة بنجع حمادي.

واعترف المتهم الرئيسى مزارع وقرر بأنه والمجني عليه يمتلكان قطعة أرض بالمشاركة وتقابلهما مصادفة بالزراعات بذات الناحية فحدثت بينهما مشادة كلامية لعدم مساعدة المجني عليه له فى زراعة الأرض تطورت لمشاجرة تعدي خلالها عليه بفأس على رأسه فأودي بحياته وترك جثته بذات المكان.

وأضاف المتهم بأنه توجه لمسكنه وعاد مرة أخري هو وزوجته لنقله وإخفاء جثته إلا أنهما وجدا صعوبة فى ذلك فقام بتجزئة جثته إلي نصفين بإستخدام سكين ووضعه داخل جوال وقاما بنقله إلي منطقة المقابر.

كان مأمور مركز نجع حمادي تلقى بلاغا من سائق لودر 43 سنة مقيم دائرة المركز بخروج نجل عمومته أمين معمل 40 سنة مقيم بذات الناحية من مسكنه ولم يعد وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن "ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه" وطلب فدية مبلغ المالى المذكور فى الرسالة النصية.

وفـى وقت لاحق عُثرت أجهزة الأمن على جثة المتغيب مقسمة إلي نصفين داخل جوال بمنطقة المقابر .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومتة مزارع 31 سنة وزوجته 25 سنة ربة منزل وبإستهدافها أمكن ضبطهما.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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