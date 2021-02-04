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البطريرك الماروني يحذر من "ثورة جياع" في لبنان

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البطريرك الماروني يحذر من "ثورة جياع" في لبنان البطريرك الماروني يحذر من "ثورة جياع" في لبنان

جي بي سي نيوز :- حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، من اندلاع "ثورة جياع" في لبنان وانهيار البلاد، في حال استمر "تعطيل" تشكيل .

جاء ذلك خلال قداس ترأسه في كنيسة "السيدة" بالصرح البطريركي في بكركي، شمالي بيروت، نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال الراعي: "الإمعان في تعطيل تأليف الحكومة، يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار".

وأردف: "هذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من أجل إنقاذ لبنان".

وأدان أعمال العنف خلال المظاهرات الاجتماعية بمدينة طرابلس (شمال)، محملا السياسيين مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية بالمدينة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت طرابلس احتجاجات رفضا للأوضاع والمعيشية واستمرار حظر التجوال المفروض بسبب مكافحة .

ووفق الصليب الأحمر اللبناني، فإن المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن خلالها، أوقعت "قتيلا وأكثر من 200 جريح".

كما دعا الراعي، المسؤولين اللبنانيين، للكف عن "تجاهل الأسباب الحقيقية (وراء التظاهرات) وهي اجتماعية ومالية ومهنية ومعيشية".

ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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