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رئيس الهيئات يوجه باشتراط استخدام "توكلنا" للدخول لمقرات "الرئاسة العامة" وفروعها

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رئيس الهيئات يوجه باشتراط استخدام "توكلنا" للدخول لمقرات "الرئاسة العامة" وفروعها رئيس الهيئات يوجه باشتراط استخدام "توكلنا" للدخول لمقرات "الرئاسة العامة" وفروعها
وجه الإدارات المعنية بالرئاسة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

رئيس الهيئات يوجه باشتراط استخدام

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق "توكلنا" عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تعميم أصدره الدكتور السند، شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحدِّ من جائحة كورونا، تماشياً مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها، موجها الإدارات المعنية بالرئاسة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.تطبيق توكلنا الجديد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس الهيئات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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