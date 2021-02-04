صور.. الدفع بسيارات "لشفط مياه الأمطار" في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مساء اليوم الخميس، بسيارات شفط وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقتها لحركة المارة والسيارات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة شركة مياه أسيوط، إنه جرى الدفع بالسيارات والمعدات لأماكن تجمع المياه لنزح مياه الأمطار المتجمعة بمراكز أسيوط،والفتح،وابنوب، وديروط، والقوصية، ومنفلوط.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المراكز الشمالية بالمحافظة "منفلوط والقوصية وديروط ومركز ومدينة أسيوط" تعرضت مساء اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيفة مما أدى الى بعض تجمعات المياه ببعض المناطق وجارى شفط المياه والحالة العامة مستقرة.

أعلن محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ بسبب الطقس السيئ.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

كما ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة حالة الأمطار والطقس بالمراكز ومتابعته المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء لجهود شفط تجمعات المياه ببعض المناطق بمركزي ديروط والقوصية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية والإنقاذ السريع بالمحافظة.