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صور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل مستشفيات العزل في بورسعيد

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صور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل مستشفيات العزل في بورسعيد صور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل مستشفيات العزل في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:08 م الخميس 04 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات التي خصصتها الهيئة لعزل حالات كورونا، باللقاح المضاد لكوفيد 19.

وكشفت الهيئة، في بيان لها، أنه من المستهدف أن يجرى تطعيم 1198 فرد داخل مستشفتي: المبرة، والحياة بورفؤاد، مشيرة إلى أن اللقاح متاح للراغبين في الحصول علية من العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأكدت أن التطعيم اختياريًا، ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض مرضية.

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