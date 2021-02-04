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وزيرة الهجرة تنفي مطالبة المصريين المتوجهين للكويت بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم

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وزيرة الهجرة تنفي مطالبة المصريين المتوجهين للكويت بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم وزيرة الهجرة تنفي مطالبة المصريين المتوجهين للكويت بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم

مصراوي Masrawy

09:23 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

قال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ما يتردد حول دعوة الوزارة، المصريين بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم إلى دولة الكويت، قبل تطبيق قرار منع الدخول إلى الأراضي الكويتية، لا أساس له من الصحة.

وأهابت مكرم، في بيان لها، الخميس، كافة وسائل الإعلام بتوخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الصدد، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط.

كانت وزيرة الهجرة ناشدت المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت - التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين مبدئيا الذين لم يغادروا ، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.

ووجهت وزيرة الهجرة نداءً إلى المواطنين -المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق ٧ فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين، خاصة وأنه سبق أن قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، مثل: مؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة في تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

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