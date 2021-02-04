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"شركات السياحة" تتعاقد على الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع في الإسكندرية والبحيرة

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"شركات السياحة" تتعاقد على الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع في الإسكندرية والبحيرة "شركات السياحة" تتعاقد على الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع في الإسكندرية والبحيرة

مصراوي Masrawy

08:41 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت نقابة العاملين بشركات السياحة، التعاقد مع إحدى شركات الرعاية الطبية بالإسكندرية والبحيرة لتقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين بالقطاع السياحي بموجب كارت للخصومات الطبية.

وبحسب بيان النقابة، اليوم، يأتي ذلك بقيمة سنوية 125جنيهًا شامل أفراد الأسرة الزوج والزوجة والأبناء، ويقدم أيضا كارت بقيمة 50 جنيها شامل الوالدين وذلك مقابل خدمات التمريض المنزلي والرعاية الكاملة في 90% من مستشفيات الإسكندرية ومعامل التحاليل الطبية وخدمات توصيل الدواء ومستلزمات الصيدليه مجانا وبخصم للمستشفيات 20% والصيدليات خصم على الأدوية 15%.

وقال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن نقابة العاملين بشركات السياحة تولي أهمية بالغة للرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم وأن توقيع شعبة النقابة بالاسكندرية والبحيرة يعد إضافة مهمة جدا لأعضاء النقابة من العاملين بالقطاع السياحي في تلك المحافظتين الهامتين.

وأضاف حلقة، أن النقابة تقوم حاليا بتعاقدات مباشرة مع عدد من المستشفيات والأطباء ومعامل التحاليل والأشعة والأسنان في القاهرة وعدد من المحافظات السياحية والتي بها أعداد كبيرة من أعضاء النقابة العاملين بالسياحة.

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