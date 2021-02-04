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متحدث "سدايا": أكثر من 200 مليون عملية على "توكلنا" سببت خللاً ونعمل على حل مستدام

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متحدث "سدايا": أكثر من 200 مليون عملية على "توكلنا" سببت خللاً ونعمل على حل مستدام متحدث "سدايا": أكثر من 200 مليون عملية على "توكلنا" سببت خللاً ونعمل على حل مستدام
قال: سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين صلاحيتها حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة

متحدث

كشف متحدث الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ماجد الشهري، عن إجراء أكثر من 200 مليون عملية على تطبيق "توكلنا" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى قناة "العربية" أن هذا العدد الهائل من العمليات أثر بشكل مباشر على التطبيق!

واستدرك: "لكن نحن قادرون على حل هذا الخلل -بإذن الله-، ونعمل الآن على الحل المستدام".

وأكد "الشهري" أن العمل يجرى لإيجاد حلول جذرية للمشكلة التقنية التي يواجهها التطبيق نتيجة الطلب الكبير على استخدامه.

وكشف عن إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر، دون طلب منهم، حيث ستصلهم خلال الساعات المقبلة، وستكون مستندًا رسميًا.

ولفت إلى أن صلاحيتها ستكون حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة، معربًا عن أمله في إيجاد حل مستدام قبل نهاية هذه المدة لإعادة تطبيق "توكلنا" إلى ما كان عليه، مشيرًا إلى أنه لم يعد لدينا حلول أخرى مؤقتة.

وأضاف: "يعمل الفريق التقني، وبشكل متواصل، منذ بداية المشكلة، وإصدار الخبر التوضيحي، على الوصول لحل هذه الإشكالية من جذورها، واعدًا - بإذن الله- بحل مشكلة الانقطاعات التي حصلت، والتباطؤات التي كانت في الشبكة، والخلل الذي كان يواجه المستخدمين، سواء في التطبيق أو الموقع، بشكل نهائي ومستدام".

وكانت إدارة تطبيق "توكلنا" أكدت في بيان توضيحي جديد اليوم، أنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر، وتعد هذه الرسالة حلاً مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم.

وأضافت إدارة التطبيق: "تأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، وتعد الرسالة النصيّة وسيلةً معتمدةً لإثبات الحالة الصحيّة، وأيُّ سوء استخدام للرسالة أو محتواها سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية".

تطبيق توكلنا الجديد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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