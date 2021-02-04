بثلاثية ملعوبة.. النصر يسقط التعاون ويواصل صحوته في الدوري

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بدأها "النجعي" و"حمدالله".. واختتمها "الصليهم"

واصل النصر صحوته وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ النصر الشوط الأول مندفعاً نحو مرمى حارس التعاون " كاسيو" لكن ترابط دفاع الضيوف حال دون ذلك.

في المقابل لعب التعاون على المرتدات والاستفادة من سرعة "اميسي" وتمركز " توامبا"، وألغي هدف للضيوف عن طريق "الجوعي" بعد العودة لتقنية var.

لكن النصر واصل حضوره وبلغ مرمى التعاون عند الدقيقة 40 عن طريق سامي النجعي، الذي استثمر بدوره عرضية مثالية وصلته من "بيتي ".

في الشوط الثاني دفع مدرب النصر بهداف الفريق عبد الرزاق حمد الله، والذي سجل دخولاً "ذهبياً" بإحرازه الهدف الثاني للأصفر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 94 يتوج عبد المجيد الصليهم حضوره بهدف ولا أجمل.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس وبقي التعاون على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الخامس.

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