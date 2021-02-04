إصابات "كورونا" عربياً.. 3107 في لبنان و840 بالكويت و620 بالمغرب و265 بالجزائر

★ ★ ★ ★ ★

سجّلت لبنان 3107 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 312269 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 192362، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3397 وفاةً بعد تسجيل 82 حالة وفاة.

وسجلت الكويت 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 168250 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 962 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 66 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7190 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 555 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160098 حالة.

وفي المغرب، سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 473667.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8351، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 452522، مضيفة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس بلغ 351723 شخصاً.

أما في الجزائر، فقد سجلت 265 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 108381 إصابةً.

وأوضح الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي انه تم تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2904 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 196 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 74136 حالة.فيروس كورونا الجديد