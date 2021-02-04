مجلس الأمن يطالب بنشر مراقبين في ليبيا

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يشرفون على وقف إطلاق النار

طلب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس) من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع.

وذكر المجلس في رسالته، أنه سينتظر خلال 45 يومًا كحد أقصى تقريرًا حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافيًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

ومن ناحية أخرى، لفت دبلوماسيون إلى أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمن نحو ثلاثين شخصًا.مجلس الأمن الدولي ليبيا