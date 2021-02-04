★ ★ ★ ★ ★

تحتضنها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتستمر حتى الأحد المقبل

انطلقت اليوم البطولة السعودية الدولية للجولف 2021م ، على ملعب رويال غرينز ونادي الجولف بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتستمر حتى الأحد المقبل, وتُعد من أقوى بطولات الجولة الأوروبية.

حيث تصدر اللاعب الإنجليزي ديفيد هورسي صدارة الترتيب في أول أيام بطولة السعودية الدولية للجولف بمشاركة 139 من نخبة لاعبي الجولف 139 العالميين، بالإضافة إلى بعض لاعبي فئة الهواة.

وتصدر "هورسي" منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للجولف بعد أن حقق 9 ضربات تحت المعدل ليعادل الرقم القياسي المسجل على أرضية ملعب رويال غرينز متقدمًا على الأسكتلندي ستيفن غالاتشر الذي حلّ ثانيًا مسجلاً 8 ضربات تحت المعدل، والنمساوي بيرند فايزبيرغر الذي جاء في المركز الثالث بـ 6 ضربات تحت المعدل.

وحقق المصنف الأول عالميًا وبطل النسخة الأولى من بطولة السعودية الدولية الأمريكي داستن جونسون نتيجة جيدة إذ سجل 3 ضربات تحت المعدل متساويًا مع الإنجليزيين لي ويستوود بطل بطولة الطريق إلى دبي 2020، وتيريل هاتون بطل بطولة دبي لهذا العام.

وشهدت منافسات اليوم الأول التي انطلقت عند السابعة صباحًا مشاركة 139 لاعبًا يتقدمهم المصنف الأول عالميًا وبطل النسخة السابقة الأمريكي داستون جانسن ونخبة من ألمع وأشهر لاعبي الجولف في العالم، إضافة إلى لاعبي السعودية عثمان الملا وفيصل السلهب وسعود الشريف يتنافسون على جوائز نقدية تصل إلى 3.5 ملايين دولار أمريكي.

البطولة السعودية الدولية للجولف بطولة الجولف