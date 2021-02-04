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"تجارة نجران" تنفذ 706 جولات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

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شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع وحررت 13 مخالفة فورية

نفذت وزارة التجارة بمنطقة نجران 706 جولات تفتيشية خلال الفترة من (2 إلى 4 فبراير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقة نجران بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 13 مخالفة فورية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

وزارة التجارة نجران الجديد منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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