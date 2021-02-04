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وكيل نقل النواب يشيد أمام وزيرة الصحة بالمبادرات الرئاسية

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وكيل نقل النواب يشيد أمام وزيرة الصحة بالمبادرات الرئاسية وكيل نقل النواب يشيد أمام وزيرة الصحة بالمبادرات الرئاسية

مصراوي Masrawy

09:06 م الخميس 04 فبراير 2021

مصراوي

أشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بكافة المبادرات الرئاسية ورعايتها لملف الصحة.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بتقليل مدة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من 15 سنة إلى 10 سنوات في منتهى الأهمية.

وأشار قرقر إلى أزمة عجز الأطباء والفرق الطبية بالمستشفيات، مؤكدا أن 40% من أطباء هاجروا للخارج وهو ما يمثل عبء كبير على الأطباء العاملين في المستشفيات حاليا.

وأوضح أن نقص الإمكانيات يعرّض الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين لضغوط من الأهالي.

وتساءل وحيد قرقر عن خطة تحديث وتنمية القدرات للأطباء، قائلا: لكن الإشكالية كيف يكون مرتب الطبيب 2000 جنيه وبعدين نطالبه بالتدريب والتنمية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات والأطباء من أجل عمليات التدريب، وكذلك تفعيل بروتوكولات التعاون فيما يتعلق بالتخصصات النادرة.

وقال وحيد قرقر: ما حدث من الفريق الطبي في جائحة ، يستحق كل تقدير وشكر، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للجيش الأبيض.

وأشار النائب، إلى أن عاصمة الطب "محافظة الدقهلية" ما زالت تحتاج إلى دعم وتطوير للمستشفيات، وتحديدا مستشفى بلقاس.

وكشف وحيد قرقر، حصوله على موافقة بمبلغ 50 مليون جنيه لتطوير مستشفى بلقاس المركزي وعدد من المستشفيات الأخرى، إلا أن ذلك ينتظر التنفيذ.

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