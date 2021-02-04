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رئيس المجلس الأوروبي: اعتماد يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية يعزز قيم التسامح والسلام

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رئيس المجلس الأوروبي: اعتماد يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية يعزز قيم التسامح والسلام رئيس المجلس الأوروبي: اعتماد يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية يعزز قيم التسامح والسلام

مصراوي Masrawy

08:39 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن اعتماد يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، يعزز قيم التسامح والسلام والتعايش والحوار المتبادل بين الأديان والمجتمعات ويوحدنا جميعًا كبشر.

وأكد ميشيل، في رسالته إلى العالم بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي يوافق الرابع من فبراير كل عام، أن مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مهمة خاصة في هذه الأوقات التي يواجه العالم فيها جائحة ، وأن هذا اليوم الدولي يذكرنا بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة العالمية هو تعزيز الأخوة والتضامن بين البشر الذين يطمحون جميعًا رغم اختلاف لغاتهم وألوانهم ومعتقداتهم إلى عالمٍ يسوده السلام والكرامة والتعايش واحترام حقوق الإنسان وحرية التفكير والإيمان والتعبير عن النفس كأفراد وأعضاء في مجتمعاتهم تجمعهم الإنسانية المشتركة، لذا تعد لقاءات الأخوة الإنسانية من اللقاءات الحوارية المهمة التي تقود العالم إلى التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل، وهذه الخصال الحميدة يمكنها أن تحقق السلام والأخوة بين الجميع، سواء للمؤمنين مهما كانت عقيدتهم، وغير المؤمنين على حد سواء.

ويحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باعتماد ذكرى توقيع الوثيقة يوماً دولياً للأخوة، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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