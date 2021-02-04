تحديث بيانات العاملين بشمال سيناء لمنع التلاعب في الدفع الإلكتروني

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، تحديث بيانات العاملين في مختلف الجهات الحكومية على مستوى المحافظة شهريًا، لمنع التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وشدد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مديري الموارد البشرية والإدارات المالية بمختلف الجهات الحكومية، على تطبيق منشور وزارة المالية رقم 34 لسنة 2020 ، والذي يؤكد ضرورة تنقية بيانات الموظفين بصورة دورية شهرية وحذف الموظفين الذين انتهت خدمتهم بالوفاة أو بلوغ سن المعاش أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل من الجهة الإدارية إلى أخري.

ووجه الغندور بطباعة البيانات الأساسية للعاملين بالجهة واعتمادها من إدارة الموارد البشرية بصحة البيانات بعد مراجعتها وتنقيتها من الموظفين المحالين للمعاش، أو المتوفين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وموافاة وزارة المالية بالتغيرات الشهرية على بيانات الموظفين.

وأكد الغندور، تسليم الموظفين المحالين للمعاش البطاقة الحكومية "فيزا المرتبات"، إلى اللجنة الثلاثية بالجهة لإعدامها، قبل إخلاء الطرف، وإذا تعذر استلامها يجري إخطار البنك المختص لإيقاف التعامل بها.