"سانا": الدفاعات السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت معظمها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت مساء الأربعاء، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري للوكالة السورية، إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ "جو-أرض" و"أرض-أرض" مستهدفًا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط الدفاعات السورية للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

وقالت الوكالة الرسمية في سوريا، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت المنطقة الجنوبية في البلاد.

وأفادت قناة "العربية" بأن ‏الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة.

وأضافت "العربية" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية لسوريا وريف دمشق الجنوبي.