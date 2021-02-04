أخبار عاجلة

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا -
ماكرون يدعم حملات توفير اللقاحات للدول الفقيرة -
بريطانيا تهاجم الاتحاد الأوروبي بعد النزاع حول تصدير اللقاحات لأيرلندا الشمالية -
السودان: مجلس السيادة يعقد اجتماعًا فوق العادة ويعتمد الحكومة الجديدة -
الصحة العالمية تدعو مصنعي لقاحات كورونا لمتابعة تطور الفيروس -
واشنطن: إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي -
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين -
هونج كونج تبلغ القنصلية البريطانية بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة -
غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية -
طوله 25 مترًا.. مصدر أمني يكشف سبب انهيار حائط فندق شهير بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"هشغل فلوسكم في الدهب".. جواهرجي يستولى على 30 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية

Print
"هشغل فلوسكم في الدهب".. جواهرجي يستولى على 30 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية "هشغل فلوسكم في الدهب".. جواهرجي يستولى على 30 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية

مصراوي Masrawy

12:32 ص الخميس 04 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على "مستريح" في قليوب، استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها قرابة 30 مليون جنيه، واستولى عليها وفر هاربا خارج البلاد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي، بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عامًا، جواهرجي، استولى على قرابة 30 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها فى الذهب مقبال أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفعه الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب للخارج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية