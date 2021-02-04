"هشغل فلوسكم في الدهب".. جواهرجي يستولى على 30 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على "مستريح" في قليوب، استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها قرابة 30 مليون جنيه، واستولى عليها وفر هاربا خارج البلاد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي، بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عامًا، جواهرجي، استولى على قرابة 30 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها فى الذهب مقبال أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفعه الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب للخارج.