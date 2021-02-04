نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان والمركز التكنولوجي بأطفيح

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه محمود عبدالحليم رئيس مركز ومدينة أطفيح ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال، محطة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض المشروع.

وبحسب بيان، جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية منيل السلطان بمركز ومدينة أطفيح لتوفير خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية وتنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازي مع تنفيذ المحطة حتى يستفيد بها المواطن بعد الانتهاء من تنفيذها.

ووجه نائب المحافظ مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في الموعد المحدد والبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازي مع تنفيذ المحطة.

كما تفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أطفيح لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير أداء خدمات المواطنين بالمحافظة (برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات) بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الجيزة لتطوير المركز.

وتابع نائب المحافظ، منظومة الخدمات المقدمة ودورة العمل المميكنة التي تبدأ بتقديم الطلبات للحصول على الموافقات في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والتوسع في خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.