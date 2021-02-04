وزير خارجية كوت ديفوار يبحث مع السفير السعودي القضايا ذات الاهتمام المشترك

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اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها

التقى وزير الخارجية بجمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتطرقا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

