واشنطن قلقة من توجيه اتهامات لزعيمة ميانمار وتدرس فرض عقوبات

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعربت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، عن قلقها وإنزعاجها إزاء توجيه اتهامات للحاكمة المدنية لميانمار أونج سان سو تشي بعد يومين من انقلاب عسكري في البلاد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن واشنطن تدعو جيش ميانمار إلى الإفراج عنهم جميع المسؤولين الذين احتجزوا إثر الانقلاب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت في وقت سابق من الأربعاء، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على ميانمار وخيارات أخرى للتعامل مع انقلاب الجيش على السلطة.

وجهت الشرطة في ميانمار عدة اتهامات إلى الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي بعد يومين من الانقلاب العسكري.

وتظهر وثائق للشرطة أنها قيد الحبس الاحتياطي حتى 15 فبراير الجاري. وتشمل التهم خرق قوانين الاستيراد والتصدير، وحيازة أجهزة اتصال غير قانونية.

ولا يزال مكان وجود سو تشي غير معروف، لكن أنباء أفادت باحتجازها في مقر إقامتها في العاصمة ناي بي تاو.

وأظهرت الوثائق أن تهما وجهت أيضا للرئيس المخلوع، وين مينت، من بينها انتهاك قواعد حظر التجمعات أثناء وباء كوفيد. كما حبس احتياطيا لمدة أسبوعين.