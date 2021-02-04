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أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

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وسط تخوفهم من تحولها إلى مأوى للبهائم السائبة والكلاب الضالة

أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

طالب أهالي مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ بالنظر في حال المقابر في مركزهم والحال المأساوي الذي وصلت له؛ حيث تواجه ثلاث مقابر مختلف صنوف الإهمال، فلقد تهدمت أجزاء من أسوار مقبرة حي قبيلة ومقبرتي حي أم الطين وحي التنظبية من دون أسوار، وسط تخوف الأهالي أن تكون المقابر مأوى ومكانًا للبهائم السائبة والكلاب الضالة.

من جهة أخرى تحدث حسن المحمدي قائلاً: مازال مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ يعاني بسبب إهمال لافت للنظر لعددٍ من المقابر منها على سبيل المثال وليس الحصر مقبرة جنوب حي التنظبية ومقبرة غرب حي أم الطين اللتين مازالتا بلا أسوار منذ سنوات، إضافة إلى مقبرة حي قبيلة التي ما زالت أجزاء من جدرانها مهدمة منذ سيول 1437 هـ وما زال الأهالي يطمحون إلى أن تعجِّل الجهات المعنية بتسوير المقابر المشار إليها حفاظًا على حرمة الموتى.

وطالب فيصل اليوبي بدوره بسرعة تسوير المقابر القديمة مراعاة لحرمة الموتى وإكرامًا وإجلالاً لمن بها وحفاظًا عليها من البهائم كالإبل والأغنام والحيوانات السائبة، مطالبًا بالنظر بعين الاهتمام في موضوع المقابر غير المسورة في مركز الأبواء وتعجيل ترسية مشروعها.

أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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