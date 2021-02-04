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غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله بالقنيطرة

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غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله بالقنيطرة غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله بالقنيطرة
استهدفت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانيّة بجبال الكسوة

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله بالقنيطرة

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، ليل الأربعاء الخميس، أن الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي استهدف مواقع في القنيطرة بالمنطقة الجنوبية، فيما أشارت تقارير محلية إلى أنه تم تنفيذ غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق في سوريا ومواقع حزب الله في القنيطرة.

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام سورية محلية إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية، تستهدف مواقع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانيّة في جبال الكسوة غربي دمشق، وفق العربية نت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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