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مصادر يمنية: وصول فريق خبراء دوليين للتحقيق في الهجوم على مطار عدن

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مصادر يمنية: وصول فريق خبراء دوليين للتحقيق في الهجوم على مطار عدن مصادر يمنية: وصول فريق خبراء دوليين للتحقيق في الهجوم على مطار عدن

مصراوي Masrawy

11:50 م الأربعاء 03 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

وصل فريق خبراء دوليين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، لفتح تحقيق خاص حول الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء هبوط طائرة تقل رئيس وأعضاء في 30 ديسمبر الماضي.

وأكدت مصادر حكومية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، أن فريق التحقيق الذي وصل على متن طائرة أممية يضم خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا قام عقب وصوله بمعاينة موقع الهجمات في مطار عدن الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة ستزود الفريق الدولي بنتائج التحقيقات التي أجرتها حول هذا الهجوم وأثبتت تورط ميليشيات الحوثي وعبر خبراء إيرانيين في تنفيذه.

ولم يتسن للمصادر التأكد من المدة التي سيستغرقها فريق الخبراء الدوليين في تحقيقاتهم.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية، عرضت منتصف الشهر الماضي، نتائج التحقيقات الأولية بشان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، والتي أثبتت وقوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وراء ذلك الهجوم.

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