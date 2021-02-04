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‏واشنطن: نجري محادثات منتظمة مع طالبان ونراجع قرارات حول وضع قواتنا في أفغانستان

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‏واشنطن: نجري محادثات منتظمة مع طالبان ونراجع قرارات حول وضع قواتنا في أفغانستان ‏واشنطن: نجري محادثات منتظمة مع طالبان ونراجع قرارات حول وضع قواتنا في أفغانستان

مصراوي Masrawy

11:39 م الأربعاء 03 فبراير 2021

وكالات
‏أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتها في أفغانستان وتراجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طالبان والإدارة الأمريكية السابقة.
وتارع برايس، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن بلاده تجري محادثات منتظمة مع طالبان في ما يتعلق بتنفيذ الالتزام بمكافحة الإرهاب وستستمر في هذا الشأن.
وفي ٢٣ يناير الماضي، أبلغت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير الماضي بين واشنطن وحركة طالبان، خصوصًا بهدف "تقييم" احترام الحركة لتعهداتها. في المقابل، أكدت طالبان أنها ما زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وينص الاتفاق الموقع في الدوحة ولم تصادق عليه حكومة كابول التي لم تشارك في المفاوضات، على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.
بدوره أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي أن الحركة ستكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المبرم ولم تسحب قواتها من أفغانستان.

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