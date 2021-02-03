أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفائز" يكرّم فريق مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في المندق

Print
المشروع امتد 8 سنوات وقام عليه فريق عمل بجميع محافظات المنطقة

كرَّم محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، بمكتبه اليوم بالمحافظة، فريق العمل في مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في محافظة المندق، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ومدير المشروع علي خميس البيضاني، وذلك بناءً على توجيه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

وأوضح "البيضاني" أن المشروع الذي امتد لثماني سنوات قام عليه فريق عمل في جميع محافظات المنطقة، وقام بتوثيق كل ما يتعلق بالباحة إنسانًا ومكانًا من الناحية الاجتماعية، وسيكون مرجعًا أساسيًا وتاريخيًا وثقافيًا للمنطقة، يحفظ للأجيال المقبلة تاريخها وإرثها الأدبي والتاريخي. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المجلدات الثلاثة سيكون هناك مواد سمعية ومرئية مفصلة لمحتوى الموسوعة، مقدمًا شكره لفريق العمل في محافظة المندق.

وعبّر محافظ المندق عن شكره وتقديره لمدير المشروع وفريق العمل في المحافظة على جهودهم ومبادرتها وإنجازهم لهذا العمل المميز.

يُذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عملت خلال ثمانية أعوام على إنجاز موسوعة الأدب الشفهي والطب الشعبي في ثلاثة مجلدات تمثل 1200 صفحة، أسهم بإنجازها فريق عمل من المختصين والتربويين، وانطلق المشروع بفكرة أسهم بها أعضاء المنتدى الثقافي بالجمعية، لتكتمل كل النجاحات بتدشين سمو أمير المنطقة لهذا المنجز الضخم الذي سيكون مرجعًا أساسيًا لحياة وتراث الباحة ومحافظاتها.

وفي الختام، كرّم المحافظ ومدير المشروع، أعضاء فريق العمل بمحافظة المندق:- راشد بن أحمد بن عايد مدير فريق العمل بالمندق لمشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي والأعضاء المشاركين معه سعيد بن علي أحمد وصالح بن أحمد بن مزهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان

بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية"

بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية"

بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا"

بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية