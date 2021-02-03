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شاهد.. مواطنون ومقيمون: ضربت أروع الأمثلة في بذل الجهد لمنع انتشار "كورونا"

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طالبوا عبر "سبق" بتلافي تعليق تطبيق "توكلنا"

شاهد.. مواطنون ومقيمون: السعودية ضربت أروع الأمثلة في بذل الجهد لمنع انتشار

أثنى عدد من المواطنين والمقيمين على ما قدمته المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع من وباء كورونا، لافتين إلى أن سلامة وصحة الجميع مسؤولية وأمانة، والوعي واتباع التعليمات دليل رقي وتقدم.

جاء ذلك في لقاءات رصدت فيها "سبق" انطباعات المواطنين والمقيمين حول تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد، منها تطبيق "توكلنا" لجميع مرتادي الأسواق بالعاصمة الرياض.

وفي البداية، نوه المواطن "فهد بن إبراهيم الرشيد" باعتماد تطبيق "توكلنا" شرطًا لدخول السوق للجميع، بما يجسد الحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من القيادة الرشيدة، مشيدًا بتعاون الجميع وحرصهم على الأخذ بالتعليمات التي ستعبر بمملكتنا إلى بر الأمان بعد توفيق الله.

فيما طالب المواطن "محمد بن زعيلي العنزي" الجهات المسؤولة بتلافي تعليق تطبيق "توكلنا" لتمكين الناس من استخدامه في الأسواق وأماكن التجمعات العامة ضمن البروتوكولات الخاصة بحماية الجميع من فيروس كورونا.

وشدد "العنزي" على ضرورة ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا ومجتمعنا من الفيروس القاتل، مبينًا أن تكاتف وتعاون الجميع سيساهمان في تجاوز الأزمة.

بدوره، رفع محمد عيد، مقيم من جمهورية العربية، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما لحماية المواطنين والمقيمين في هذا البلد المبارك، مضيفًا بأن السعودية مثال رائع في الإنسانية، والحرص على صحة الجميع من أولوياتها، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من شر الأوبئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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