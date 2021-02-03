تقرير أممي: تناول كميات أقل من اللحوم يمكنه المساعدة في تقليل مخاطر انتشار الوباء

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مصراوي Masrawy

نيروبي - (د ب أ)

قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الأربعاء، في إعلانه عن تقرير جديد لمؤسسة "تشاتام هاوس" للأبحاث، إن تناول كميات أقل من اللحوم يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وقال فيليب ليمبري، من منظمة "كومباشن ان وورلد فارمينج"، الذي يدعم مركز الأبحاث: "في الوقت الذي يواصل فيه جزء كبير من العالم محاربة جائحة كوفيد-19، لم يكن من الأكثر وضوحًا من قبل أن رفاهية الناس والحيوانات، البرية وفي المزارع، متشابكة".

وحذروا من أنه إذا استمر تدمير النظم البيئية، فإن الإمدادات الغذائية للسكان ستكون في خطر. وأضافوا أن التحرك نحو المزيد من الأطعمة النباتية ضروري لضمان عدم تسارع فقدان التنوع البيولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب حماية المزيد من الأراضي ويجب أن تصبح الزراعة أكثر توافقًا مع البيئة، وتم تحويل النظم البيئية الطبيعية بشكل متزايد إلى أراض صالحة للزراعة ومراع في العقود الأخيرة، مما أدى إلى فقدان بيئة الحيوانات.