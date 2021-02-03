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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 ملايين والوفيات من 2. 2 مليون

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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 ملايين والوفيات من 2. 2 مليون إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 ملايين والوفيات من 2. 2 مليون

مصراوي Masrawy

10:57 م الأربعاء 03 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وصل إلى 103 ملايين و972 ألفا و200 حالة، حتى الساعة 13:43 اليوم الأربعاء بالتوقيت العالمي الموحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس قد وصل إلى مليونين و255 ألفا و497.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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