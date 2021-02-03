أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصناعة تطالب بتعريف المواطنين بمزايا وحدات الطعام المتنقلة

Print
وزيرة الصناعة تطالب بتعريف المواطنين بمزايا وحدات الطعام المتنقلة وزيرة الصناعة تطالب بتعريف المواطنين بمزايا وحدات الطعام المتنقلة

مصراوي Masrawy

10:56 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

دعت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتسويق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لتعريف وتوضيح مزاياه للمواطنين وخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك في دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

حضر اجتماع اللجنة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

وقالت الوزيرة، إن أي تشريع يصدر يكون فيه مزايا عديدة ولا يتم الإعلان عنها وتبسيطها وتوضيحها للناس، فإنه يفقد قيمته، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا ويدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وتابعت وزيرة الصناعة: "لو الشاب عرف إنه لو أخذ عربية سيكون له إعفاء 3 سنوات، هيروح ويقبل على عربات الطعام، لكن واضح إن الصورة غير واضحة، ولازم شرح وتبسيط القانون ونصوصه وتنظيم ندوات من أجل ذلك".

وأشارت الوزيرة إلى مشروع شارع "306" في محافظة الجيزة، قائلة: "مشروع ناجح والعربات متأمنة وأخذت تصاريح، لأن المحافظة وفرت لهم مكان حيوي، والمفترض الهدف من العربات المتنقلة تقنين وضع قائم، عربات فول وغيرها كل شوية تأخذ مخالفة، وأعتقد أن الحصر الفعلي لهذه العربات صعب لأنه لا يوجد لها مستندات".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية