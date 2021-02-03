وزيرة الصناعة تطالب بتعريف المواطنين بمزايا وحدات الطعام المتنقلة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

دعت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتسويق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لتعريف وتوضيح مزاياه للمواطنين وخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك في دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

حضر اجتماع اللجنة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

وقالت الوزيرة، إن أي تشريع يصدر يكون فيه مزايا عديدة ولا يتم الإعلان عنها وتبسيطها وتوضيحها للناس، فإنه يفقد قيمته، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا ويدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وتابعت وزيرة الصناعة: "لو الشاب عرف إنه لو أخذ عربية سيكون له إعفاء 3 سنوات، هيروح ويقبل على عربات الطعام، لكن واضح إن الصورة غير واضحة، ولازم شرح وتبسيط القانون ونصوصه وتنظيم ندوات من أجل ذلك".

وأشارت الوزيرة إلى مشروع شارع "306" في محافظة الجيزة، قائلة: "مشروع ناجح والعربات متأمنة وأخذت تصاريح، لأن المحافظة وفرت لهم مكان حيوي، والمفترض الهدف من العربات المتنقلة تقنين وضع قائم، عربات فول وغيرها كل شوية تأخذ مخالفة، وأعتقد أن الحصر الفعلي لهذه العربات صعب لأنه لا يوجد لها مستندات".​