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كرم جبر يطالب البرلمان بالتواصل مع دول العالم لتصحيح صورة حقوق الإنسان في

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كرم جبر يطالب البرلمان بالتواصل مع دول العالم لتصحيح صورة حقوق الإنسان في مصر كرم جبر يطالب البرلمان بالتواصل مع دول العالم لتصحيح صورة حقوق الإنسان في

مصراوي Masrawy

10:52 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

طالب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بأهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وقال جبر: فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.​

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