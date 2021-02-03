أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النمسا: اعتقال شخص هدد وزير الداخلية وأسرته عبر البريد الإلكتروني

Print
النمسا: اعتقال شخص هدد وزير الداخلية وأسرته عبر البريد الإلكتروني النمسا: اعتقال شخص هدد وزير الداخلية وأسرته عبر البريد الإلكتروني

مصراوي Masrawy

10:51 م الأربعاء 03 فبراير 2021

النمسا - (أ ش أ)

ألقت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب القبض، اليوم الأربعاء، على شخص هدد وزير الداخلية كارل نيهمر وأسرته باستخدام رسائل البريد الإلكتروني.

وقالت مصادر أمنية أن المتهم نمساوي يبلغ من العمر 71 عاما وكان بحوزته مسدس غير مرخص كما تم تفتيش جميع محتويات سكنه.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم سيواجه تهم التهديد بالقتل واستغلال الإنترنت في نشر الكراهية حيث بعث رسالة إلكترونية إلى وزير الداخلية تتضمن العبارة التالية "نيهمر .. اعتني بأطفالك".

ولفتت المصادر إلى رصد سلطات مكافحة الإرهاب سلسلة من التهديدات بالقتل المستمرة ضد عدد من كبار السياسيين.

وأضافت إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بتوجيه تهديدات خطيرة إلى وزير الداخلية لافتة إلى أن الوزير وأسرته لا يزالون تحت الحماية الشخصية المشددة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية