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الصحة العالمية: تقرير "لانسيت" عن اللقاح الروسي يدل على فعاليته

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الصحة العالمية: تقرير "لانسيت" عن اللقاح الروسي يدل على فعاليته الصحة العالمية: تقرير "لانسيت" عن اللقاح الروسي يدل على فعاليته

مصراوي Masrawy

10:39 م الأربعاء 03 فبراير 2021

- (أ ش أ)

رحبت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأربعاء، بما نشرته مجلة "لانسيت" العلمية عن اللقاح الروسي ضد فيروس كورنا المستجد "سبوتنيك في"، مشيرة إلى أن هذا يدل على فعالية اللقاح.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن فوينوفيتش قولها في تصريحات متلفزة على قناة "روسيا 24"، متحدثة حول ما نشر عن المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "سبوتنيك في": "بالطبع نرحب بشدة بما نشر، وهو ما يدل على فعالية اللقاح".

كانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

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