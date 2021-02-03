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أبدى العرفج إعجابه بجمعية خيرية نسائية، لها أكثر من 60 سنة، وما زالت تعمل، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع غير الربحية تستحق تسليط الضوء عليها.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من قِبل المواطنين والمقيمين، مشيدًا في الوقت نفسه بقرار قصر العاملين في خدمة العملاء "عن بُعد" على السعوديين.

كما أكد عامل المعرفة أن نادي النصر استحق السوبر عن جدارة، مشيرًا إلى أن أي فريق يحصد بطولة من حقه علينا أن نحتفل به، وأن غياب ‫النصر كان مبررًا، وسوف يكون ضمن الأربعة الكبار في الدوري هذا الموسم.

وفي سياق متصل، طالب العرفج بتكريم المثقفين والمبدعين في حياتهم، وليس بعد وفاتهم، متسائلاً بالقول: "ماذا يستفيد المبدع عندما نبكي عليه ونكرمه بعد موته؟".

وفي فقرة "سيرة وتر" خص الملحن نواف عبدالله برنامج "يا هلا بالعرفج" بقصة أغنية ‫الفرقا لفنانة العرب ‫أحلام من كلمات معالي المستشار ‫تركي آل الشيخ.