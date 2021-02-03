أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية الأمريكي يطلب فريقًا من دبلوماسيين وخبراء للتفاوض مع إيران

Print
وزير الخارجية الأمريكي يطلب فريقًا من دبلوماسيين وخبراء للتفاوض مع إيران وزير الخارجية الأمريكي يطلب فريقًا من دبلوماسيين وخبراء للتفاوض مع إيران
"بلينكن" طلب من "مالي" إحضار أشخاص "أكثر تشددًا" بشأن طهران

وزير الخارجية الأمريكي يطلب فريقًا من دبلوماسيين وخبراء للتفاوض مع إيران

طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من المبعوث الإيراني المعيَّن حديثًا روب مالي تشكيل فريق تفاوضي، يتكون من دبلوماسيين وخبراء، يمتلكون مجموعة من وجهات النظر المختلفة من أجل التفاوض مع إيران، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر مقرَّب من الإدارة الأمريكية أن بلينكن طلب من مالي إحضار أشخاص "أكثر تشددًا" بشأن إيران، حسب "العربية نت".

وبدأ مالي في تشكيل فريقه الجديد، وبمجرد أن يصبح في مكانه سيبدأ في تطوير استراتيجية لإعادة التواصل مع إيران؛ إذ يقول المسؤولون الأمريكيون إن مالي على اتصال بنظرائه الأوروبيين ومسؤولين من إسرائيل ودول الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "الوزير بلينكن يبني فريقًا متخصصًا مستمدًّا من خبراء ذوي واضحة مع تنوع في الآراء. ويقود هذا الفريق مبعوثنا الخاص إلى إيران روب مالي الذي لديه سجل حافل بالنجاح في التفاوض بشأن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي".

وساعد مالي في التفاوض على اتفاق عام 2015، وكان من أبرز المدافعين عن عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاقية الأصلية قبل التفاوض على صفقة أوسع.

وأبلغ أكسيوس الشهر الماضي أن كلا الجانبين لديه حوافز لاستكمال عملية "العودة إلى الاتفاق" قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو.

وتدعم كل من إدارة بايدن والحكومة الإيرانية هذا الإطار من حيث المبدأ.

ويتعلق الاختلاف بعرض الولايات المتحدة تخفيف العقوبات بعد عودة إيران إلى الامتثال للاتفاقية، لكن إيران أصرت على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً.

وألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مسار وسط على سي إن إن يوم الاثنين، مقترحًا آلية "لمزامنة أو تنسيق" الخطوات من كلا الجانبين.

وكرر برايس التزام بايدن بالعودة إلى الاتفاقية إذا فعلت إيران ذلك أولاً، ثم استخدمت اتفاق 2015 كمنصة لبناء اتفاقية أطول وأقوى، تتناول أيضًا مجالات أخرى مثيرة للقلق.

لكنه قال: "إننا ما زلنا بعيدين عن تلك النقطة؛ لأن إيران خارجة عن الامتثال على عدد من الجبهات، وهناك العديد من الخطوات في العملية التي سنحتاج إلى تقييمها، وسننسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا، وكذلك مع الكونغرس".

وواصلت إيران اتخاذ خطوات جديدة في انتهاك للاتفاق في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-2M في منشأة نطنز، وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز IR-6 في موقع فوردو النووي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبكة "زين السعودية" الأسرع في الرياض و5 مناطق أخرى

شبكة "زين السعودية" الأسرع في الرياض و5 مناطق أخرى

النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

بلجيكا: الجاسوس الإيراني أدار شبكة واسعة من العملاء في أرجاء أوروبا

بلجيكا: الجاسوس الإيراني أدار شبكة واسعة من العملاء في أرجاء أوروبا

اعتقال شبكة جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا

اعتقال شبكة جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا

شبكة عيون الإخبارية